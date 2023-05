David Miranda, ex-deputado federal, morre no Rio aos 37 anos

O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu na manhã desta terça-feira, 9, no Rio de Janeiro, aos 37 anos. A informação foi confirmada pelo marido de Miranda, o jornalista Glenn Greenwald, em uma publicação no Twitter. Ele deixa três filhos.

"É com a mais profunda tristeza que comunico o falecimento do meu esposo, @DavidMirandaRio. Ele faria 38 anos amanhã. Sua morte, esta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu Glenn.

“A vida de David foi extraordinária em todos os aspectos. Sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos, deixando-o órfão no Jacarezinho. Mas uma vizinha linda e compassiva, Dona Eliane, o acolheu apesar de ter 4 filhos e da profunda pobreza, tornou-se sua mãe, deu-lhe uma chance de vida”, acrescentou o esposo de Miranda.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.

His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl

