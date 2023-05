Septicemia: entenda o quadro que levou à morte de David Miranda

O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu na manhã desta terça-feira, 9, em consequência de uma infecção generalizada. Ele estava internado há nove meses e chegou ao hospital primeiramente com fortes dores abdominais, causada por uma infecção gastrointestinal. O quadro evoluiu para uma sepse, também conhecida como septicemia.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a septicemia é a maior causa de mortes de pessoas internadas em UTIs, com cerca de 11 milhões de vítimas por ano em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que cerca de 240 mil pessoas percam a vida em decorrência da sepse.

"A sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do paciente a uma infecção. Se não for reconhecida precocemente e tratada prontamente, pode levar a choque séptico, falência de múltiplos órgãos e morte", detalha um documento da OMS sobre o quadro.

O que é septicemia?

De acordo com o infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI-Fiocruz), André Japiassú, a septicemia é quando ocorre o mau funcionamento de um ou mais órgãos como consequência de uma infecção.

"Essa infecção pode ser grave, inicialmente, ou pode não ser tão grave, mas que não foi tratada ou não foi controlada adequadamente. É uma infecção que pode acarretar uma resposta inflamatória, inicialmente, no próprio órgão onde ela se originou e se estender e afetar outros órgãos também, causando uma inflamação em diferentes partes do corpo", explica em um documento publicado pela Fiocruz.

O tratamento é feito inicialmente com antibióticos, no caso de infecções bacterianas. Segundo o especialista, a gravidade do quadro é tão alta que para cada hora em que a administração de antibióticos é atrasada, a chance de morte do paciente aumenta em 7%.

Carreira política de David Miranda

David Miranda nasceu em Jacarezinho, subúrbio do Rio e é jornalista de formação. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 5 anos e foi criado pela tia, já que nunca conheceu seu pai. Iniciou sua trajetória no PSOL. O político foi o primeiro vereador LGBTQIA+ do Rio de Janeiro, eleito em 2017.

Nas eleições 2018, foi candidato à Câmara dos Deputados. Recebeu mais de 17 mil votos e ficou com a primeira suplência da coligação PSOL-PCB. Com a decisão do deputado eleito Jean Wyllys de não assumir o mandato, Miranda assumiu em fevereiro de 2019. Em janeiro de 2022, se desfiliou do PSOL e foi para o PDT.