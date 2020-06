Datafolha: 81% dizem que fake news contra políticos ameaça a democracia

A maioria dos brasileiros considera que ataques a políticos e ministros com fake news e manifestações pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) ameaçam a democracia, aponta pesquisa Datafolha divulgada na noite deste domingo. A pesquisa foi feita nos dias 23 e 24 de junho, com 2.016 pessoas, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Para 81% dos entrevistados, a divulgação de fake news contra políticos e ministros do STF. Já para 17% acreditam que não ameaçam. Outros 3% não souberam opinar.

A pesquisa questionou ainda se manifestações nas ruas e nas redes sociais de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso e do STF são ameaças à democracia.

Manifestações nas ruas:

68% disseram que ameaçam

29% afirmaram que não ameaçam

3% responderam que não sabem

Manifestações nas redes sociais:

66% disseram que ameaçam

31% responderam que não ameaçam

3% não opinaram.

O Datafolha apontou ainda que 54% dos entrevistados acham que governo deveria tomar decisões importantes a partir da opinião dos cidadãos. Para 42%, as autoridades deveriam ouvir mais os técnicos e especialistas.