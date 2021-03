"Cúpula do Exército foi pega de surpresa com demissão", diz Santos Cruz

O anúncio do pedido de demissão do ministro Fernando Azevedo nesta segunda, dia 29, pegou boa parte das Forças Armadas e de militares ligados ao comando do Exército de surpresa. "Fui supreendido há 15 minutos com o telefonema de um amigo militar me perguntando se eu sabia que o Fernando Azevedo ia se demitir", disse o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. Segundo Santos Cruz, a demissão "teve algum motivo", só não se sabe ainda qual foi.

Veja, a seguir, a nota do ministro Fernando Azevedo sobre seu pedido de demissão:

“Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao país, como ministro de Estado da Defesa. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida”.