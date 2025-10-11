Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Crise das bebidas com metanol: Procon fiscaliza mais de de mil bares de SP em uma noite

Operação 'De Olho No Copo' mobilizou mais de 400 agentes em 92 cidades

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16h19.

Mais de 400 agentes do Procon-SP e dos Procons municipais participaram na noite desta sexta-feira, 10, da operação De Olho No Copo, que fiscalizou e orientou mais de mil bares e restaurantes em todo o estado de São Paulo.

A ação visa reforçar o combate à adulteração de bebidas alcoólicas após a escalada de casos de intoxicação por metanol.

Coordenada pelo gabinete de crise do Governo de São Paulo, a operação teve foco na verificação da procedência das bebidas comercializadas e no cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Agentes também distribuíram material educativo e orientaram consumidores sobre os riscos associados à reutilização de garrafas e ao consumo de produtos sem origem identificada.

Ao todo, 42 locais apresentaram irregularidades ligadas ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, embora nenhum caso de adulteração por metanol tenha sido identificado até o momento.

“Estamos atuando junto com o consumidor para restabelecer a confiança nos estabelecimentos”, disse Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP. Segundo ele, a presença nos pontos de consumo visa não apenas fiscalizar, mas também informar e prevenir.

Saiba como se proteger: orientações do Procon-SP para consumidores

  1. Prefira estabelecimentos com boas referências;
  2. Desconfie de preços muito baixos;
  3. Observe a integridade do rótulo, tampa, lacre e informações obrigatórias;
  4. Não faça testes caseiros com bebidas suspeitas;
  5. Atenção a sintomas como visão turva, náuseas ou tontura após o consumo;
  6. Busque atendimento médico imediato em caso de suspeita;
  7. Comunique órgãos como Procon, Vigilância Sanitária e Polícia Civil;
  8. Sempre exija nota fiscal com dados do fornecedor.
Acompanhe tudo sobre:MetanolBebidasbebidas-alcoolicas

Mais de Brasil

Lula viaja para Roma neste sábado e se encontrará com papa Leão XIV

Falsificação de bebidas: polícia prende 3 suspeitos e fecha fábricas em SP; veja onde

Alerta laranja: risco de tempestades em mais de 5 estados do Brasil, alerta Inmet

Vai a Aparecida de carro? Saiba se você vai precisar pagar a nova taxa de turismo

Mais na Exame

Brasil

Lula viaja para Roma neste sábado e se encontrará com papa Leão XIV

EXAME Agro

Fazendeiro planeja criar 'universidade do búfalo' na Ilha de Marajó

Pop

De bloco de carnaval à ingresso para jogo: homenagens à Odete Roitman

Mundo

Fortes chuvas no México deixam ao menos 37 mortos e danificam 35 mil moradias