Crise das bebidas com metanol: Procon fiscaliza mais de de mil bares de SP em uma noite

Mais de 400 agentes do Procon-SP e dos Procons municipais participaram na noite desta sexta-feira, 10, da operação De Olho No Copo, que fiscalizou e orientou mais de mil bares e restaurantes em todo o estado de São Paulo.

A ação visa reforçar o combate à adulteração de bebidas alcoólicas após a escalada de casos de intoxicação por metanol.

Coordenada pelo gabinete de crise do Governo de São Paulo, a operação teve foco na verificação da procedência das bebidas comercializadas e no cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Agentes também distribuíram material educativo e orientaram consumidores sobre os riscos associados à reutilização de garrafas e ao consumo de produtos sem origem identificada.

Ao todo, 42 locais apresentaram irregularidades ligadas ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, embora nenhum caso de adulteração por metanol tenha sido identificado até o momento.

“Estamos atuando junto com o consumidor para restabelecer a confiança nos estabelecimentos”, disse Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP. Segundo ele, a presença nos pontos de consumo visa não apenas fiscalizar, mas também informar e prevenir.

Saiba como se proteger: orientações do Procon-SP para consumidores