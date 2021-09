CPI ouve Luciano Hang, dono da Havan, nesta quarta-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira, 29, o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Com o depoimento dele, os senadores pretendem aprofundar as investigações sobre o financiamento e a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia de covid-19, o "gabinete paralelo" do governo Bolsonaro e as irregularidades cometidas pela operadora de plano de saúde Prevent Senior.

Hang foi mencionado na CPI diante das suspeitas envolvendo a Prevent Senior, que teria determinado aos médicos da rede a prescrição de medicamentos sem eficácia para covid-19, o chamado "kit covid", e omitido mortes pela doença. A empresa, que nega as acusações, teria trabalhado em acordo com o governo federal para tentar validar o tratamento precoce.

A mãe do empresário da Havan, Regina Hang, era cliente da rede de planos de saúde e morreu em decorrência de complicações da covid-19, em fevereiro deste ano. No atestado de óbito, no entanto, não consta a doença como causa da morte, mas uma pneumonia bacteriana.

Nas redes sociais, Hang disse que a mãe poderia ter sido salva se tivesse feito tratamento precoce. O prontuário de Regina, no entanto, mostra que ela recebeu “tratamento preventivo” com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e colchicina, segundo a advogada Bruna Morato, que representa médicos que elaboraram um dossiê com denúncias contra a Prevent Senior e esteve na CPI na terça-feira, 28.

Hang também será questionado sobre a disseminação de fake news. O empresário é apontado como um dos financiadores de blogs bolsonaristas que propagam notícias falsas, como o de Allan dos Santos, blogueiro que, com a ajuda do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), teria conseguido financiamento de Hang, de acordo com documentos obtidos pela CPI.

Na segunda-feira, 27, Hang compartilhou um vídeo em que aparece com um dos braços algemados, em provocação à CPI. "Se, por acaso, eles (senadores) não aceitarem aquilo que vou falar, já comprei para não gastar dinheiro com algema. Já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, disse o empresário, no vídeo.