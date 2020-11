Covid-19, Cracolândia e habitação: o que Covas prometeu para estes temas

O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), venceu o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, na disputa do segundo turno neste domingo, 29. Com 100% das urnas apuradas, Covas teve 59% dos votos válidos e Boulos, 40%.

Na dianteira das intenções de voto desde o início das pesquisas eleitorais, Covas manteve larga vantagem em relação aos adversários, dos quais três brigaram pelo segundo lugar durante o período de precedeu o primeiro turno.

Durante a campanha, ele fez uma série de promessas sobre temas que impactam diretamente na vida do paulistano: a pandemia de covid-19, a Cracolândia, um possível aumento do IPTU, e habitação.

A cidade mais atingida pelo coronavírus no país, São Paulo tem um total de 406.903 casos confirmados e 14.394 óbitos causados pela doença.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, na última semana, a taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais municipais estava em 49%. Na rede privada a taxa era de 66% e em hospitais estaduais localizados na capital paulista era de 60%.

“Todas as medidas foram tomadas olhando para a realidade de São Paulo. Cidades que fazem fronteira e são divididas por uma rua. Ação conjunta com o governo do estado. Subimos rápido dois hospitais de campanha. O pior já passou e as pessoas estão mantendo todas as orientações sanitárias. Embora o pior já tenha passado, a pandemia continua”, disse ele em debate na CNN.

Para a Cracolândia, Covas propôs uma solução conjunta entre vários setores do poder público, unindo saúde e segurança.

“A Saúde oferta tratamento individualizado, determinado pelo médico, além de uma ação de segurança pública com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Precisamos enfrentar o tráfico naquela região”, afirmou ele.

Para atrair eleitores de Boulos, que sempre lutou pelo direito à habitação, prometeu facilitar a construção de empreendimentos imobiliários pela iniciativa privada e reduzir a burocracia de alvarás, tornando eles “declaratórios”, segundo ele.

Covas ainda prometeu investimento na economia criativa e verde na cidade, promovendo empregos para a população jovem e periférica, as mais atingidas pelo desemprego durante a pandemia de covid-19. “Queremos dar aos jovens da periferia as mesmas oportunidades que aquele da Faria Lima tem”, afirmou.

Durante a campanha, Bruno Covas defendeu que não haverá aumento de IPTU, nem mesmo reposição da inflação.

“Neste ano, investimos 4,5 bilhões de reais e a proposta orçamentária do ano que vem mantém esse mesmo valor de investimento, sem aumento de IPTU e até sem aumento relacionado à inflação”, disse.