A corrida eleitoral em São Paulo, por enquanto, está longe de ser definida.

Há quatro candidatos praticamente empatados, segundo pesquisa Atlas Político divulgada nesta sexta-feira, 09: Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB).

Candidato à reeleição, o atual prefeito da capital aparece com 16% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 12,4%, Russomanno, com 12,3% e França, com 11,5%. Os quatro estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo.

O levantamento também ouviu eleitores sobre a aceitação em relação aos políticos. Os candidatos com maiores níveis de rejeição são Joice Hasselmann, Marta Suplicy, Guilherme Boulos e Celso Russomanno.

Sob esse parâmetro, o prefeito Bruno Covas pode se beneficiar na corrida eleitoral se enfrentar alguns desses no segundo turno. O risco para o prefeito cresce se ele enfrentar Márcio França, que tem uma das menores rejeições.

Entre eleitores evangélicos, o Russomanno é o preferido, seguido de França. Covas é opção dos católicos e Boulos, dos agnósticos e ateus.

O primeiro e o segundo turno das eleições municipais serão em 15 e 29 de novembro, respectivamente.

A pesquisa ouviu 1.514 pessoas pela internet entre 26 de agosto e 1º de setembro. O registro do levantamento no Tribunal Superior Eleitoral foi feito com o código SP06002/2020.