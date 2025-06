Correios negociam com Anac para evitar suspensão de transporte aéreo de cargas

Correios e Anac estão em tratativas para evitar a suspensão das operações aéreas da estatal após recomendação da agência reguladora. A informação foi publicada pelo UOL. O impasse ocorre meses após um avião contratado pelos Correios pegar fogo durante um voo, levando a suspeitas sobre falhas no transporte de cargas.

Atualmente, os Correios não possuem uma frota própria de aeronaves. Os serviços de transporte aéreo de mercadorias são terceirizados por meio de contratos com empresas especializadas.

A Agência Nacional de Aviação Civil, Anac, teria solicitado mudanças na forma como a estatal conduz esse transporte aéreo, e o órgão regulador e a empresa pública já negociam os ajustes para garantir que os voos não sejam interrompidos. A empresa divulgou nota afirmando que está “comprometida com o cumprimento da legislação vigente” e que os problemas identificados decorrem de práticas herdadas de gestões anteriores. Segundo os Correios, a atual administração está “adotando todas as medidas cabíveis para solucionar a situação no prazo estipulado” e garantir a regularização dos serviços. [grifar]A expectativa da estatal é concluir os ajustes antes que a Anac efetive qualquer tipo de sanção.

Incêndio em avião contratado acendeu alerta

O caso que motivou maior atenção sobre o transporte aéreo dos Correios ocorreu em novembro de 2023. Um avião cargueiro contratado pela estatal sofreu um incêndio interno em pleno voo e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Três viaturas da brigada de incêndio do aeroporto e outras cinco do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas, que foram controladas ainda na pista. Imagens divulgadas mostram o estrago na aeronave.

Segundo os registros da Anac, o avião operava com a documentação em ordem. Ainda assim, a suspeita preliminar é de que o incêndio possa ter relação com o transporte irregular de cargas.

De acordo com os Correios, cerca de 20% da carga foi danificada. A estatal afirmou na ocasião que acompanhava a apuração das causas junto à companhia aérea contratada e prestava informações aos órgãos responsáveis.