Anac revoga suspensão do transporte aéreo dos Correios após acordo de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu revogar a suspensão das operações de transporte aérea de mala postal no Brasil, serviço prestado pelos Correios.

A medida, que entraria em vigor nesta quarta-feira, havia sido determinada no fim de maio por falhas nos procedimentos de segurança, mas foi revertida após a apresentação de um plano corretivo e de um acordo operacional entre os Correios e as empresas aéreas envolvidas.

Segundo a Anac, os Correios se comprometeram a implementar ações de mitigação de riscos com cronograma detalhado, em conjunto com as operadoras Total Linhas Aéreas e Sideral Linhas Aéreas. A medida mais relevante, segundo a agência, foi a inclusão da inspeção por raio-X nas cargas destinadas ao transporte aéreo.

A decisão de suspender as atividades foi motivada por irregularidades que foram identificadas em fiscalizações realizadas entre fevereiro e abril de 2025, que apontaram falhas nos procedimentos de identificação e tratamento de artigos perigosos. A Anac já havia adotado medidas preventivas em dezembro de 2024, após constatar tentativas de embarque de itens com restrições, o que representava risco à segurança da aviação civil.

Com a revogação da suspensão, os Correios poderão seguir operando normalmente, mas sob acompanhamento contínuo da Anac. Caso o plano apresentado não seja cumprido, a agência poderá determinar nova interrupção das atividades.