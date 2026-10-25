Como está a apuração no sudeste? Acompanhe em tempo real

(Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19h59.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 20h02.
Até às 19h46 deste domingo, 26, cerca de uma hora após o fim da votação, em São Paulo, pouco mais de 1% das urnas foram apuradas. O candidato Flávio Bolsonaro, do PL, aparece à frente com 62,16% dos votos contados. Lula, do PT, tem 37,50%.
No Rio de Janeiro, 0,27% das urnas foram apuradas. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 59,7% dos votos. Já Lula, tem 40, 43%.
No Espírito Santo, a contagem está mais avançada. Cerca de 20% das urnas já foram apuradas. Flávio Bolsonaro também aparece à frente com 57,52% dos votos. Lula tem 42,48%.
Em Minas Gerais, com pouco mais de 12% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro tem 50,07%, contra 49,93% de Lula.