Como está a apuração no sudeste? Acompanhe em tempo real

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São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão contando votos

(Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

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Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19h59.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 20h02.

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Até às 19h46 deste domingo, 26, cerca de uma hora após o fim da votação, em São Paulo, pouco mais de 1% das urnas foram apuradas. O candidato Flávio Bolsonaro, do PL, aparece à frente com 62,16% dos votos contados. Lula, do PT, tem 37,50%.

No Rio de Janeiro, 0,27% das urnas foram apuradas. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 59,7% dos votos. Já Lula, tem 40, 43%.

No Espírito Santo, a contagem está mais avançada. Cerca de 20% das urnas já foram apuradas. Flávio Bolsonaro também aparece à frente com 57,52% dos votos. Lula tem 42,48%.

Em Minas Gerais, com pouco mais de 12% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro tem 50,07%, contra 49,93% de Lula.

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