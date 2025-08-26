Com julgamento de Bolsonaro, STF aumenta medidas de segurança para o feriado de 7 de setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai reforçar o esquema de segurança para o feriado de 7 de setembro, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus da trama golpista. O julgamento vai começar no dia 2 de setembro, com previsão de terminar apenas no dia 12.

O STF ampliou o efetivo de agentes e equipes que atuarão internamente e também intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As medidas incluem ações coordenadas para monitorar riscos e adaptar estratégias de acordo com a evolução do cenário.

Histórico de tensão em Brasília

O tribunal avalia que a data tem caráter simbólico e carrega o histórico de episódios de tensão em Brasília, como os registrados em 2021 e 2022. Em 2021, houve uma ameaça de invasão por parte de manifestantes que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro.

O planejamento especial ocorre às vésperas do início do julgamento do “núcleo crucial” da ação penal que pode levar à condenação de Bolsonaro.

Atenção redobrada e articulação com a segurança pública

Ministros da Corte avaliam reservadamente que a combinação da análise judicial com o 7 de setembro aumenta a atenção e exige vigilância redobrada diante do potencial de manifestações de apoiadores do ex-presidente.

Em nota, o STF afirmou que "Além das medidas internas, como o chamamento de mais agentes e equipes, o STF também intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, definindo em conjunto as ações a serem adotadas".

Ainda de acordo com o tribunal, "a partir desse planejamento e mantendo as análises de risco atualizadas, o Tribunal adapta constantemente os meios e os modos de atuação".