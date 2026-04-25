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Ciro Gomes diz que decide até maio se disputa o Planalto ou o governo do Ceará

Em encontro do PSDB em São Paulo, ex-ministro adota tom nacional e critica economia, Judiciário e polarização entre PT e PL

Ciro Gomes afirma que decidirá até maio seu futuro eleitoral em 2026 após discurso com críticas à economia e à polarização política (Rodrigo Paiva/Getty Images)

Ciro Gomes afirma que decidirá até maio seu futuro eleitoral em 2026 após discurso com críticas à economia e à polarização política (Rodrigo Paiva/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16h00.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 16h01.

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O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) afirmou neste sábado, 25, que pretende definir até a primeira quinzena de maio se será candidato à Presidência da República ou ao governo do Ceará em 2026. Apesar de não confirmar o rumo, o discurso teve foco nacional, com menções à economia, ao Judiciário e à polarização política.

A fala ocorreu durante encontro de pré-candidatos do PSDB, realizado na cidade de São Paulo. Foi a primeira participação pública de Ciro após receber convite do presidente nacional do partido, o deputado Aécio Neves, para liderar uma eventual chapa presidencial.

Ao tratar da possibilidade de voltar à disputa nacional, Ciro relembrou o resultado da eleição de 2022, quando teve seu pior desempenho entre as quatro campanhas presidenciais que disputou. Segundo ele, o ambiente político daquele pleito dificultou sua participação em condições equilibradas e o afastou da atividade política. Ainda assim, disse considerar o convite da legenda.

Ciro declarou que se sentiu “profundamente humilhado” no último processo eleitoral. "E eu, se tivesse juízo mesmo, não chegaria mais perto dessa quadra política fascista de lado a lado nem para dar os parabéns nem os pêsames." Indicou, porém, que pretende tomar uma decisão definitiva até meados de maio.

A ausência de Aécio Neves no evento foi notada. O dirigente enviou uma mensagem em vídeo aos participantes, reunidos no Clube Juventus, na Mooca, mas não mencionou o nome de Ciro durante a gravação.

Antes mesmo do convite formal, o ex-ministro já havia sinalizado que avaliava a possibilidade de concorrer novamente, destacando a necessidade de dialogar com sua base política no Ceará, estado onde construiu sua trajetória e onde se posiciona como oposição ao governador Elmano de Freitas, do PT.

Críticas à polarização e à política econômica

Durante o discurso, Ciro classificou o momento atual como um dos mais críticos da história recente do país e voltou a criticar a polarização entre Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Liberal (PL). Para ele, há convergência entre os dois campos em temas econômicos como câmbio flutuante, metas de inflação e autonomia do Banco Central.

"Que polarização é essa em que os dois defendem a mesma política econômica? É tudo igual: Lula 1, Lula 2, Lula 3, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, Michel Temer. O Brasil precisa de uma alternativa. Agora, eu não sei se sou eu, porque eu cansei. Eu perdi a crença nas mediações brasileiras", disse Ciro.

O ex-ministro também cobrou posicionamento sobre o setor de terras raras, que definiu como estratégico para o futuro econômico.

Sobre o Judiciário, evitou propor mudanças imediatas, mas criticou o que chamou de proximidade política em indicações ao Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, iniciativas como a abertura de CPIs contra ministros seguidas de apoio a indicações políticas revelam incoerência.

Ao abordar suas prioridades, Ciro indicou a economia como eixo central, mas afirmou que o país precisa de uma mudança mais ampla, condicionada à existência de base social para sustentá-la.

O encontro foi organizado pela Executiva Estadual do PSDB em São Paulo e contou com pré-candidatos a deputado estadual e federal, além de prefeitos, vereadores e lideranças da legenda.

Entre os presentes estavam o presidente estadual do partido, Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André; a deputada Ana Carolina Serra; o ex-senador José Aníbal; e o prefeito de Marília, Vinícius Camarinha.

  • Com informações do Globo
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