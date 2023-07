Ciclone no RS: Defesa Civil alerta para chuva forte, rajadas de ventos e descargas elétricas

Em meio a formação de um novo ciclone extratropical, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou na noite de terça-feira para a possibilidade chuva forte, rajadas de vento e descargas elétricas em boa parte do estado ao longo desta quarta-feira.

O ciclone, que tem seu centro de atuação no Oceano Atlântico, deve provocar efeitos no continente principalmente na data de hoje, perdendo influência nos próximos dias.

" Vamos ter muita chuva, um volume bastante significativo atuando, principalmente no sudeste (do Rio Grande do Sul). Inclusive, tem possibilidade de queda de granizo — aponta a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet.

Alerta

O alerta da Defesa Civil vale até as 10 horas desta quarta-feira e abarca a metade Sul do RS, além das porções ao Centro e Leste do estado. O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) também fez alertas para chuvas intensas na região.

As rajadas de vento no Rio Grande do Sul deverão ficar entre 40km/h e 60km/h, e as chuvas esperadas entre 20mm/h e 50mm/h.

O ciclone desta quarta-feira deve ser menos intenso do que ocorrido no início do mês. Dessa vez, o fenômeno se forma mais ao Sul, na costa do Uruguai e estará mais concentrado no oceano. Já na quarta-feira, de acordo com Andrea Ramos, o ciclone deve se deslocar ainda mais em direção ao Atlântico. Com isso, seus efeitos no continente deverão ser mais breves.

Segundo dados do Inmet, na capital do Rio Grande do Sul as temperaturas devem ficar 9°C e 19°C até sábado. Há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas apenas para esta quarta-feira. Os demais dias serão de céu com muitas nuvens, mas sem precipitação, de acordo com a previsão.

Em Florianópolis, as temperaturas ficam entre 15°C e 22°C. Não há expectativa de chuva nesta quarta-feira, mas os demais dias até o final de semana deverão ser de muitas nuves com pancadas de chuvas isoladas.

A previsão é semelhante para a capital do Paraná, Curitiba. A chuva deve atingir a região a partir de quinta-feira, quando é esperada também a ocorrência de trovoadas isoladas. Na sexta-feira e no sábado, as chuvas devem seguir. As temperaturas irão ficar entre 12°C e 25°C