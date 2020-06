Em 24 horas, o Brasil registrou 1.274 mortes e 32.913 novos casos confirmados de coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 10. Com a nova atualização, o total de vítimas chega a 39.680 e o número de infectados está em 772.416.

O país é o que mais confirmou óbitos e casos em 24 horas em todo o mundo. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, com 950 mortes e 17.376 infectados no período de um dia, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

O México aparece em terceiro lugar, 596 novos óbitos em 24 horas, depois vem a Índia, com 388. Os dados são da plataforma Worldmeters que contabiliza os dados da pandemia com base em informações oficiais dos governos.

Há 26 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está no cargo de forma interina, desde a saída de Nelson Teich. Ele ficou apenas 28 dias no cargo, após substituir Luiz Henrique Mandetta.

SP projeta que mortes cheguem a 22 mil

O governo de São Paulo projeta que pelo menos mais 11.000 pessoas devem morrer por causa do novo coronavírus nos próximos 18 dias.

A revelação foi feita pelo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, o infectologista Carlos Carvalho, nesta quarta-feira, 10. Dessa forma, o total de mortes pode chegar a até 22.000 ainda neste mês.

O estado bateu novo recorde de mortes por covid-19 confirmadas em 24h, nesta quarta. Foram 340 novos óbitos e 6.178 novos casos. No total, há 9.862 vítimas e 156.316 infecções. A taxa de ocupação de leitos é de 69,1% no estado e 76,6% na grande São Paulo.

(Com Estadão Conteúdo)