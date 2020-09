Brasil passa as 125 mil mortes por covid-19, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 125.584 óbitos e 4.086.716 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 4.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 855 vítimas e 40.566 testes reagentes para o coronavírus. A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 856.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O Brasil é a segunda nação do mundo mais afetada pela doença. Os Estados Unidos seguem em primeiro, com 6.132.074 casos e 186.173 mortes. A Índia vem em terceiro lugar: bem próxima do Brasil em contaminações (3.936.747) e com 68.472 óbitos. Os dados são das autoridades federais de saúde dos países.

SP tem maior abertura da economia

Após quedas consecutivas nos números da pandemia, o estado de São Paulo atingiu a maior abertura da economia desde o início da quarentena, instituída no começo de março. Com a reclassificação feita nesta sexta-feira, 95% da população está na fase 3 amarela do Plano São Paulo.

Um dos principais índices que permitiu esta maior abertura de setores da economia, foi a melhora na ocupação de leitos de UTI. Há dois meses, ela estava perto dos 90% e nesta sexta-feira está em 54% no estado, e 52% na região metropolitana.

Outro número que favoreceu à reabertura é a média móvel de óbitos. Esta taxa é contabilizada levando em conta os últimos sete dias. Atualmente ela está em 212, o menor valor desde o começo de junho. O pico foi registrado no começo de agosto, quando ela estava em 289.

O total de mortes é de 31.091, já o número de casos confirmados é de 845.016.