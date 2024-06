Caso Marielle: Moraes autoriza inquérito contra irmãos Brazão e Rivaldo por suspeita de obstrução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), o conselheiro Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o delegado e ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa pela suspeita de obstrução de justiça na investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco.

Também serão investigados o delegado Giniton Lages e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto. A investigação tramitará no STF, sobre a relatoria do próprio Moraes.

Na mesma decisão, o ministro do STF determinou a abertura de outra investigação, a ser realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre possível corrupção passiva de Rivaldo Barbosa e de sua esposa, Érika Araújo.

Nesta terça-feira, os irmãos Brazão e Rivaldo tornaram-se réus pelos homicídios de Marielle e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. A decisão foi tomada por unanimidade pela Primeira Turma do STF.