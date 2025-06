Carla Zambelli: por que a deputada pode ser extraditada mesmo com cidadania italiana

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) teve a prisão preventiva determinada nesta quarta-feira, 4, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após deixar o país.

Segundo o blog da Andréia Sadi, do G1, Zambelli está nos Estados Unidos e deve se deslocar para a Europa por ter cidadania italiana. Ela afirmou que pedirá licença do seu mandato.

Em entrevistas e notas, a deputada afirmou que não será extraditada por ser cidadã italiana. Zambelli se considerou 'intocável' no país e afirmou estar "muito tranquila".

Brasil e Itália possuem um tratado de extradição recíproco, em vigor desde 1993. O acordo já foi acionado em diversas ocasiões, variando conforme o tipo de crime, a localização do criminoso e outras circunstâncias. Os países já tiveram um caso de extradição mesmo com cidadania italiana.

Como funciona o tratado de extradição entre Brasil e Itália?

No primeiro artigo, o tratado determina que ambas as partes são obrigadas a entregar, mediante solicitação, indivíduos procurados pelas autoridades judiciárias do outro país. A entrega pode ocorrer tanto para o cumprimento de pena quanto para o processo penal.

Além disso, a extradição só será permitida para crimes que, de acordo com a legislação de ambos os países, sejam punidos com uma pena privativa de liberdade superior a um ano, como detalhado no artigo 2. No caso de pedidos para a execução de pena, a parte solicitante deve comprovar que ainda restam pelo menos nove meses de pena a ser cumprida.

Outro ponto do tratado é a previsão de recusa da extradição por razões de ordem pública. Isso ocorre quando o processo de entrega da pessoa ao outro país representa uma violação significativa das normas fundamentais de justiça e direitos humanos, como no caso de uma pessoa já ter cumprido uma parte considerável de sua pena ou quando há risco de tratamento cruel ou desumano no país solicitante.

Outro ponto é o que estabelece que a extradição não será concedida se o crime pelo qual a pessoa está sendo procurada resultar em pena de morte. O tratado prevê que a parte solicitante deve garantir que, caso a pessoa seja extraditada, a pena de morte não será aplicada.

Quando a extradição é concedida, a pessoa deverá ser entregue dentro de 20 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 20 dias, caso seja necessário. Se o pedido de extradição não for formalizado dentro do prazo de 40 dias após a prisão preventiva, a medida coercitiva perderá eficácia.

O que acontece com a extradição em caso de dupla cidadania?

"O tratado prevê que a extradição pode ser negada se a pessoa procurada for nacional daquele país. Em casos de indivíduos com dupla cidadania, como brasileira e italiana, a Itália pode não ser obrigada a conceder a extradição, já que o país não costuma extraditar seus próprios cidadãos.

No entanto, um caso de extradição ocorreu mesmo com a dupla cidadania. Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil e condenado no escândalo do mensalão, foi preso na Itália em 2014 e extraditado em 2015. Na ocasião, a Justiça italiana autorizou sua extradição após o Brasil garantir que ele teria condições adequadas para o cumprimento da pena.