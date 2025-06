Carla Zambelli deixa o país após condenação no STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil após ser condenada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio, ela foi sentenciada a dez anos de prisão e à perda do mandato como parlamentar.

Em uma live nas redes sociais, Zambelli afirmou que está na Europa e voltará a ser a "ativista" que era quando comandou o movimento Nas Ruas, que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro e defendia o impeachment de Dilma Rousseff.

— Quero fazer o discurso de quem renasceu aqui fora. Hoje, o nosso Brasil não tem condições de abarcar pessoas que queiram falar tanto como eu. E quero ser essa voz aqui — disse a deputada. Ela afirmou não acreditar nas urnas eletrônicas e no Poder Judiciário do país.

O advogado Daniel Bialski, que defende Zambelli, afirmou que foi avisado que ela deixaria o país "para dar continuidade a um tratamento de saúde".

A perda de mandato de deputada, assim como uma eventual prisão, só poderá ocorrer se a condenação de Zambelli for confirmada mesmo após o julgamento de recursos – que a defesa da parlamentar poderá apresentar após a publicação do acórdão do julgamento. As duas medidas, prisão e perda de mandato, só poderão ocorrer quando não houver mais a possibilidade de recurso.