Jerônimo faz maratona no interior e ACM Neto aposta em carreatas na véspera da eleição na Bahia

RESUMO ＋ Jerônimo Rodrigues e ACM Neto encerraram neste sábado, 3, a campanha para o Governo da Bahia antes da votação de domingo, 4, com agendas em diferentes regiões do estado. Jerônimo percorreu cinco cidades, enquanto Neto concentrou os últimos atos em carreatas no interior. As pesquisas divulgadas na véspera apresentam resultados distintos: Quaest e AtlasIntel colocam o petista numericamente à frente, enquanto a Paraná Pesquisas aponta vantagem numérica para o ex-prefeito de Salvador.

Os dois principais candidatos ao Governo da Bahia encerraram a campanha neste sábado, 3, às vésperas da eleição, em ritmos e territórios distintos. Jerônimo Rodrigues percorreu cinco cidades do Recôncavo e do Vale do Jiquiriçá em uma maratona de caminhadas, enquanto ACM Neto concentrou os últimos atos em carreatas no interior.

A agenda de Jerônimo começou em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, pela manhã, e seguiu para a região do Vale do Jiquiriçá, passando pelas cidades de Laje, Jiquiriçá, Mutuípe e Amargosa, onde encerrou a campanha. Nas agendas, o governador exaltou a confiança e afirmou que a mobilização nas ruas era a “melhor pesquisa” para encaminhar a vitória em primeiro turno.

A escolha do roteiro não foi aleatória. O Vale do Jiquiriçá é uma região onde o governo estadual concentrou investimentos nos últimos anos. Segundo dados da campanha, a área recebeu R$ 1,587 bilhão em três anos e meio de gestão.

“Olha como está a rua. Tomada de gente, um tapete vermelho dizendo que Jiquiriçá é Lula, é Jero, é Rui, é Wagner. Essa é a pesquisa que mais me conforta e nos deixa confiantes para amanhã. [...] Nós já fizemos muito pelo Vale do Jiquiriçá e queremos continuar cuidando do povo baiano. É isso que nos motiva a trabalhar”, disse Jerônimo.

ACM Neto iniciou o dia em Feira de Santana, com uma carreata que reuniu apoiadores ao lado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) e do prefeito Zé Ronaldo (União Brasil). À tarde, seguiu para Alagoinhas, e à noite, encerrou em Ilhéus. Na sexta-feira, 2, o ex-prefeito havia feito sua última agenda em Salvador, com uma caminhada no Centro que, segundo a campanha, reuniu cerca de 100 mil pessoas.

“Chegamos ao último dia dessa caminhada com o coração cheio de gratidão e muita confiança na vitória amanhã”, afirmou Neto em Feira de Santana. “O povo quer um governo que esteja presente, que enfrente os problemas e que entregue resultados de verdade, principalmente na saúde, na segurança e na educação.”

O que dizem as pesquisas na Bahia

A última rodada de levantamentos antes da votação mostra Jerônimo à frente, mas em empate técnico no limite da margem de erro.

A pesquisa Quaest, divulgada neste sábado e encomendada pela TV Bahia — afiliada da Rede Globo em Salvador —, mostra Jerônimo com 52% dos votos válidos, contra 48% de ACM Neto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o que significa que o governador pode oscilar entre 50% e 54% — numericamente acima do necessário para vencer no primeiro turno, mas sem garantia estatística.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Jerônimo tem 46% e Neto, 42%. O petista avançou seis pontos em relação ao levantamento de 24 de setembro, enquanto o ex-prefeito permaneceu estável.

A AtlasIntel, único instituto que acertou o resultado de 2022, projeta cenário ainda mais favorável a Jerônimo. Nos votos válidos, o governador tem 51,5%, contra 47,4% de Neto — uma diferença de 4,1 pontos. No segundo turno simulado, a vantagem se mantém: 52,1% a 47,9%.

A Paraná Pesquisas, no entanto, aponta direção oposta. O levantamento mostra ACM Neto com 50,3% dos votos válidos, contra 48,4% de Jerônimo. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, e o instituto projeta vitória do ex-prefeito no primeiro turno.

A divergência entre os institutos na véspera da eleição reflete a polarização da disputa e a dificuldade de projeção em um cenário em que a diferença entre os candidatos está no limite da margem de erro.

Sem segundo turno

A Bahia tem uma particularidade no calendário eleitoral brasileiro: em toda a história da disputa estadual pós-redemocratização, o segundo turno só aconteceu duas vezes.

A primeira foi em 1994, no embate entre Paulo Souto (PFL) e João Durval Carneiro (PMN). A segunda foi em 2022, quando Jerônimo Rodrigues e ACM Neto se enfrentaram — e o petista venceu no segundo turno com 52,79% dos votos.

Se Jerônimo confirmar o resultado das pesquisas neste domingo, a eleição será definida em primeiro turno, e o PT completará 24 anos consecutivos no comando do Governo da Bahia. Se Neto reverter a tendência apontada pela maioria dos levantamentos, o ex-prefeito quebrará não apenas a sequência petista, mas também um tabu que dura desde 1958: ninguém se elege governador da Bahia sem apoio em pelo menos um dos níveis de governo, federal ou estadual.

Os eleitores baianos vão às urnas neste domingo, 4. A votação começa às 8h e termina às 17h, horário de Brasília.