Butantan envia mais 3,3 milhões de doses de vacina ao governo

O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira um novo lote de 3,3 milhões de doses da Coronavac, vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac, ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Com a entrega desta segunda, o total de doses entregues pelo Butantan para a campanha de vacinação contra a Covid-19, doença que já matou mais de 277 mil pessoas no Brasil, chega a 20,6 milhões de doses, informou o instituto ligado ao governo do Estado de São Paulo e que está envasando a CoronaVac em suas instalações após receber o insumo farmacêutico ativo (IFA) importado da China.

A previsão é de que um novo lote de vacina seja enviado ao ministério ainda nesta semana, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que acompanhou a entrega nesta segunda.

"Na quarta-feira, dia 17, (serão entregues) mais 2 milhões de doses. Total de 5,3 milhões para vacinação dos brasileiros. É um número recorde em volume de entregas do Instituto Butantan", disse.

O contrato do Butantan com o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses da CoronaVac até o final de abril e de um lote adicional de 54 milhões de doses até setembro, cuja entrega o Butantan promete antecipar para agosto.

Além disso, o instituto e a pasta negociam os detalhes de um acordo para mais 30 milhões de doses da vacina entre outubro e dezembro deste ano. O Butantan espera iniciar em 2022 a produção integral da vacina no Brasil.

Além da CoronaVac, a campanha nacional de imunização contra a Covid-19 conta, até o momento, com 4 milhões de doses importadas prontas da Índia da vacina da AstraZeneza com a Universidade de Oxford.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao governo federal, tem acordo para envasar o imunizante no Brasil com IFA também importado da China, mas até o momento não foram feitas entregas de vacinas envasadas no Brasil pela Fiocruz, que também tem acordo para produção integral local.