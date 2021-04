Butantan anuncia liberação de insumos para 5 milhões de doses de Coronavac

O Instituto Butantan receberá, até o dia 20 de abril, nova remessa de 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo (IFA) necessário para fabricar a Coronavac. O volume permite fabricar 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

A informação é do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que fez o anúncio nesta quinta-feira (8) após reunião com o diretor-presidente do instituto, Dimas Covas.

De acordo com o governador, essa quantidade completa a entrega total de 46 milhões de doses destinada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde até o fim do mês. Ele informou, também, que deve haver, ainda na segunda quinzena de abril, um segundo carregamento da matéria-prima vinda da farmacêutica chinesa Sinovac, também com 3 mil litros e, portanto, suficiente para fabricar outros 5 milhões de doses.

Nos últimos dias, havia surgido o alerta, noticiado pela Coluna do Estadão, de que o Butantan corria risco de não conseguir concluir a entrega contratada ao SUS pela falta do IFA. Antes do anúncio de hoje, o instituto podia garantir apenas a entrega, até 19 de abril, de cerca de 3,2 milhões de vacinas que estão, atualmente, em processo de inspeção de controle de qualidade no complexo do instituto.

Como cerca de 80% das doses aplicadas no Brasil até agora foram da Coronavac, qualquer ruptura no fornecimento de vacinas pelo Butantan poderia prejudicar ainda mais o ritmo da campanha nacional de imunização.