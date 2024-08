Debate na Band em SP: veja horário, onde assistir ao vivo e quais são os candidatos que participarão

A Band realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate na TV aberta com os pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) estão confirmados. O embate começaa partir das 22h15, com transmissão na televisão, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Os cinco nomes têm as maiores pontuações nas pesquisas eleitorais, de acordo com o agregador EXAME/IDEIA. A corrida pela prefeitura de São Paulo tem, ao todo, 9 pré-candidatos. Mas somente Boulos, Datena, Marçal, Nunes e Tabata irão participar do debate da Band hoje por pertencerem a partido, coligação ou federação com ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. A restrição segue determinação da legislação eleitoral.

Debate na Band com os candidatos à prefeitura de SP

Data: 8 de agosto, quinta-feira

Horário: 22h15

Pré-candidatos: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Mediação: jornalista Eduardo Oinegue

Onde assistir: Band TV, BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube

Como será o debate

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, haverá uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em que cada político poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for acionado. No terceiro e último bloco, os candidatos também farão as considerações finais.

Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. Segundo a Band, a solicitação será analisada pelo comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido, serão concedidos 45 segundos. A previsão é que o debate tenha ao todo 1h30 de duração.

As estratégias dos candidatos

Os cinco candidatos já preparam suas estratégias para noite desta quinta. O mais esperado é que o atual prefeito e o deputado federal do PSOL, que lideram as pesquisas, sejam os mais visados pelos adversários. Também há expectativas de um possível embate entre Datena e Tabata, que chegaram a cogitar uma aliança, e uma ofensiva contra os pré-candidatos por parte de Marçal.