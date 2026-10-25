Brasileiros enfrentam filas para votar no exterior

RESUMO ＋ Brasileiros no exterior relatam filas para votar no segundo turno das eleições presidenciais, com problemas logísticos registrados no Porto e interrupções de energia em Dublin. Em Lisboa, a expectativa é de 40 mil eleitores a mais em relação ao primeiro turno. Segundo o TSE, 918.876 brasileiros estão aptos a votar em 134 países, número 31,82% superior ao de 2022. Pesquisas Quaest e Datafolha apontam empate técnico entre Flávio Bolsonaro, com 51% dos votos válidos, e Lula, com 49%. Nos resultados parciais no exterior, Lula venceu em países como Austrália, China e Nova Zelândia, enquanto Flávio venceu no Japão, nas Filipinas e na Malásia. Os resultados por país não permitem antecipar o desfecho nacional.

Brasileiros que vivem no exterior relataram filas para votar no segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo, 25, em cidades como Paris, na França, e Lisboa, em Portugal.

Além das filas, eleitores relataram problemas logísticos em alguns locais de votação. No Porto, em Portugal, a falta de mesários teria contribuído para a demora no atendimento.

Já em Dublin, na Irlanda, eleitores relataram interrupções no fornecimento de energia elétrica por mais de 30 minutos.

Em Lisboa, o cônsul-geral do Brasil, Alessandro Candeas, estima que o número de eleitores seja 40 mil superior ao registrado no primeiro turno. O aumento ocorre em meio a esforços para reduzir a abstenção entre brasileiros residentes no país europeu.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 134 países. O número representa um crescimento de 31,82% em relação a 2022. Fora do Brasil, os eleitores podem votar apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

A votação no exterior começou pela Nova Zelândia, onde as urnas foram abertas às 16h de sábado (24), pelo horário de Brasília. Na sequência, eleitores votaram em cidades da Austrália e, posteriormente, no Japão, na Coreia do Sul e no Timor-Leste, em razão das diferenças de fuso horário.

Resultados parciais no exterior

Nos países em que a votação já foi encerrada e os resultados divulgados, Lula venceu na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, na China e em Cingapura. Flávio Bolsonaro, por sua vez, venceu no Japão, nas Filipinas e na Malásia.

Os resultados por país, no entanto, não permitem antecipar o desfecho da eleição brasileira. O resultado nacional depende da totalidade dos votos apurados no país e no exterior, conforme a divulgação oficial da Justiça Eleitoral.