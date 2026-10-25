Que horas sai o resultado do 2º turno? Veja a previsão para este domingo

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09h00.
A Justiça Eleitoral, responsável por processar os boletins de urna, começará a divulgar os resultados das eleições 2026 a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no domingo, 25. As parciais serão atualizadas durante a totalização, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não prevê horário para confirmar os vencedores.
A divulgação dos resultados das eleições 2026 começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 25, após o encerramento da votação do segundo turno. Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Para quem quer saber que horas sai o resultado da eleição, é importante distinguir as primeiras parciais da definição dos vencedores.
As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, o órgão não prevê um horário para concluir a apuração ou confirmar os eleitos. O tempo depende da velocidade de processamento dos boletins.
A divulgação da apuração das eleições de 2026 começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, para decidir a Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os candidatos mais votados no primeiro turno. Após 100% das urnas apuradas, Flávio ficou com 47,03% dos votos válidos e Lula, com 45,16%.
Não é necessário esperar o fim de toda a contagem para acompanhar os números. Os resultados parciais serão atualizados à medida que os dados das seções eleitorais forem incorporados à totalização.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, com ajustes nos horários locais das regiões que têm fusos diferentes. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar.
Por isso, nem todas as seções encerram os trabalhos exatamente às 17h. Onde houver fila, a emissão dos boletins de urna ocorrerá depois que o último eleitor votar.
O resultado da eleição para presidente começará a ser divulgado em parciais a partir das 17h, assim como os números das demais disputas. Entretanto, não há horário definido pelo TSE para confirmar o desfecho da disputa presidencial.
Depois que o último eleitor da seção conclui a votação, a urna apura os votos registrados e imprime cinco cópias do boletim de urna. O documento informa os votos de cada candidato e partido, além do número de pessoas que compareceram.
Uma das vias é afixada na porta da seção eleitoral para consulta. Na sequência, a mídia de resultado, dispositivo que armazena os dados, é encaminhada às juntas eleitorais.
A urna eletrônica funciona sem conexão com a internet. A transmissão dos resultados ocorre por uma rede de comunicação própria, fechada e protegida.
Antes de incorporar os arquivos à totalização, os sistemas da Justiça Eleitoral verificam sua autenticidade e integridade. A assinatura digital confirma que o resultado foi produzido pela urna cadastrada para aquela seção.
O cálculo da totalização é feito automaticamente pelo sistema eletrônico. Ao TSE cabe divulgar os resultados consolidados e os dados de cada seção eleitoral.
Desde 2022, o horário de votação é unificado em todo o país, com Brasília como referência. Isso permite iniciar a divulgação dos resultados sem esperar o encerramento da votação em estados com fusos diferentes.
Antes dessa mudança, a divulgação dos votos para presidente precisava aguardar o fechamento das seções nas regiões onde a votação terminava mais tarde em relação ao horário de Brasília.
Em 2018, por exemplo, os números da disputa presidencial só começaram a ser divulgados às 19h, pelo horário de Brasília, porque a votação ainda estava em andamento no Acre.
A apuração das eleições de 2026 poderá ser acompanhada em tempo real pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para celulares Android e iOS.
A ferramenta permite consultar a totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além de pesquisar os votos por cargo e por candidato. Os números são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Para consultar, basta selecionar as Eleições de 2026 e escolher a abrangência desejada. A plataforma também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.
Ao término da totalização, ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e a indicação de quem foi eleito.
A EXAME fará uma cobertura em tempo real dos resultados do segundo turno, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.
Na plataforma de apuração das eleições de 2026 da EXAME, os leitores poderão acompanhar a evolução das disputas pela Presidência da República.
A transmissão ao vivo reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números divulgados pela Justiça Eleitoral. Veja como será a cobertura dos resultados das eleições 2026 na EXAME.
A divulgação da apuração das eleições 2026 começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no domingo, 25. Os resultados parciais serão atualizados conforme os dados das seções eleitorais entrarem na totalização.
As primeiras parciais da eleição presidencial serão divulgadas a partir das 17h. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, não define um horário para confirmar o vencedor, pois o prazo depende do processamento dos boletins de urna.
Após o último eleitor votar, a urna contabiliza os votos e imprime cinco cópias do boletim de urna. Os arquivos são enviados por uma rede própria da Justiça Eleitoral e passam por verificações de autenticidade e integridade antes da totalização.
Os resultados começam a ser divulgados às 17h porque o horário de votação é unificado no país desde 2022, com Brasília como referência. A mudança permite iniciar a divulgação sem esperar o encerramento da votação nos estados com fusos diferentes.
Os resultados oficiais poderão ser acompanhados em tempo real pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS. As ferramentas mostram a totalização por país, estado, município ou zona eleitoral.