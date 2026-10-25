Algum candidato já virou no 2º turno para presidente? O histórico desde 1989

RESUMO ＋ Nenhum candidato à Presidência conseguiu uma virada no segundo turno desde 1989. Nas sete eleições presidenciais decididas em duas rodadas até 2022, quem liderou o primeiro turno também venceu o segundo. Em 2026, Flávio Bolsonaro terminou a primeira votação com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença de 1,87 ponto percentual é a menor entre os dois primeiros colocados desde a redemocratização.

Nenhum candidato à Presidência conseguiu uma virada no segundo turno desde a redemocratização. Nas sete eleições presidenciais decididas em duas rodadas entre 1989 e 2022, quem terminou o primeiro turno na frente também venceu a disputa.

O histórico é um dos dados que marcam o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25 de outubro. Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma vitória de Lula representaria a primeira virada presidencial entre os dois turnos desde 1989.

Entretanto, a diferença de 1,87 ponto percentual entre os candidatos é a menor registrada entre os dois primeiros colocados de um primeiro turno presidencial desde a redemocratização. Até então, a menor distância havia ocorrido em 2022, quando Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Jair Bolsonaro (PL), uma vantagem de 5,23 pontos percentuais.

Os resultados do primeiro turno de 2026, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que Flávio recebeu 56,1 milhões de votos, enquanto Lula somou 53,9 milhões.

Quem venceu cada segundo turno presidencial desde 1989?

Desde a primeira eleição presidencial direta após a ditadura militar, o Brasil realizou nove disputas pela Presidência até 2022. Sete foram decididas no segundo turno, enquanto duas terminaram na primeira votação.

Veja os resultados dos dois primeiros colocados em cada eleição, considerando os votos válidos:

1989: Fernando Collor (PRN) recebeu 30,48% no primeiro turno, contra 17,19% de Lula (PT). Collor venceu o segundo turno com 53,03%, ante 46,97% do petista.

Fernando Collor (PRN) recebeu 30,48% no primeiro turno, contra 17,19% de Lula (PT). Collor venceu o segundo turno com 53,03%, ante 46,97% do petista. 1994: Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu no primeiro turno, com 54,28% dos votos válidos. Lula ficou em segundo lugar, com 27,04%.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu no primeiro turno, com 54,28% dos votos válidos. Lula ficou em segundo lugar, com 27,04%. 1998: Fernando Henrique Cardoso foi reeleito no primeiro turno, com 53,06% dos votos válidos, contra 31,71% de Lula.

Fernando Henrique Cardoso foi reeleito no primeiro turno, com 53,06% dos votos válidos, contra 31,71% de Lula. 2002: Lula recebeu 46,44% no primeiro turno, contra 23,20% de José Serra (PSDB). No segundo, venceu com 61,27%, ante 38,73% de Serra.

Lula recebeu 46,44% no primeiro turno, contra 23,20% de José Serra (PSDB). No segundo, venceu com 61,27%, ante 38,73% de Serra. 2006: Lula terminou o primeiro turno com 48,61%, contra 41,64% de Geraldo Alckmin (PSDB). Foi reeleito no segundo, com 60,83%, ante 39,17%.

Lula terminou o primeiro turno com 48,61%, contra 41,64% de Geraldo Alckmin (PSDB). Foi reeleito no segundo, com 60,83%, ante 39,17%. 2010: Dilma Rousseff (PT) recebeu 46,91% no primeiro turno, contra 32,61% de José Serra. No segundo, venceu com 56,05%, ante 43,95%.

Dilma Rousseff (PT) recebeu 46,91% no primeiro turno, contra 32,61% de José Serra. No segundo, venceu com 56,05%, ante 43,95%. 2014: Dilma terminou o primeiro turno com 41,59%, contra 33,55% de Aécio Neves (PSDB). Foi reeleita no segundo, com 51,64%, ante 48,36%.

Dilma terminou o primeiro turno com 41,59%, contra 33,55% de Aécio Neves (PSDB). Foi reeleita no segundo, com 51,64%, ante 48,36%. 2018: Jair Bolsonaro (PSL) recebeu 46,03% no primeiro turno, contra 29,28% de Fernando Haddad (PT). No segundo, venceu com 55,13%, ante 44,87%.

Jair Bolsonaro (PSL) recebeu 46,03% no primeiro turno, contra 29,28% de Fernando Haddad (PT). No segundo, venceu com 55,13%, ante 44,87%. 2022: Lula terminou o primeiro turno com 48,43%, contra 43,20% de Jair Bolsonaro (PL). No segundo, venceu com 50,90%, ante 49,10%.

Os resultados mostram que, nas sete eleições presidenciais com segundo turno até 2022, o candidato que liderou a primeira votação manteve a posição na segunda. Em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso foi eleito sem necessidade de uma nova rodada.

Como a diferença de votos mudou entre o primeiro e o segundo turno?

Embora não tenha ocorrido uma virada presidencial, a distância entre os dois candidatos mudou ao longo das eleições.

Em 2014, Dilma Rousseff terminou o primeiro turno com 8,04 pontos percentuais de vantagem sobre Aécio Neves. No segundo, a diferença caiu para 3,28 pontos.

Em 2022, Lula saiu do primeiro turno com 5,23 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro. A disputa terminou com 50,90% a 49,10%, uma diferença de 1,80 ponto percentual, a menor margem de vitória em um segundo turno presidencial desde 1989.

Em 2026, Flávio Bolsonaro e Lula chegam à segunda votação após uma diferença de 1,87 ponto percentual no primeiro turno. O resultado definitivo dependerá exclusivamente dos votos válidos registrados em 25 de outubro.

Como funciona uma virada no segundo turno?

O segundo turno é uma nova votação entre os dois candidatos mais votados na primeira etapa. Os votos recebidos no primeiro turno não são somados aos da segunda rodada.

Para vencer, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos. Isso significa que a ordem dos candidatos pode mudar entre os turnos, embora essa situação não tenha ocorrido nas eleições presidenciais brasileiras desde 1989.

A participação dos eleitores também pode mudar. Quem não compareceu à primeira votação pode votar no segundo turno, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular.

Entenda também como abstenções, votos brancos e nulos entram no cálculo do resultado eleitoral.

Eleições 2026: quando é o segundo turno e onde acompanhar a apuração?

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores podem consultar o local de votação atualizado para o segundo turno e conferir as regras no guia das eleições de 2026 da EXAME.

Os resultados poderão ser acompanhados em tempo real pela página de apuração do segundo turno da EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo no YouTube.