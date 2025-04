Brasil volta a exigir visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália a partir desta quinta-feira

O Brasil vai voltar a exigir visto para entrada de cidadãos vindos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos a partir desta quinta-feira, 10.

O governo Jair Bolsonaro havia dispensado o visto para cidadãos desses países e também do Japão, em 2019. Após tomar posse, em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar a exigência por conta do chamado princípio de reciprocidade — já que essas nações solicitam a documentação de brasileiros.

Em agosto de 2023, os governos do Brasil e do Japão chegaram a um entendimento para a isenção recíproca de vistos de visita para portadores de passaporte comum que viajem por período de até 90 dias. A isenção entrou em vigor em setembro de 2023 e tem validade de três anos.

O Itamaraty informou que o governo segue negociando acordos de isenção de vistos em bases recíprocas com os países mencionados. Em publicação em uma rede social, o ministro do Turismo, Celso Sabino, reforçou o posicionamento do governo brasileiro.

Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), mostram que em 2024, o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 vindos do Canadá, e 52.888 turistas da Austrália.

O Senado chegou a aprovar, em março deste ano, um projeto de lei que suspende a exigência de vistos para cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos. O texto seguiu para apreciação da Câmara dos Deputados e só entra em vigor se for aprovado pelos deputados.

Os viajantes destes países que chegam ao Brasil por via aérea, marítima ou terrestre, devem solicitar o visto online no site eVisa, com taxa de US$ 80,90, aproximadamente R$ 479. A estada desses visitantes no Brasil não poderá exceder 90 dias.