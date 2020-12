Brasil tem 549 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 187 mil

Da Redação, com Estadão Conteúdo

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 21, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 187.322 óbitos e 7.264.221 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 549 vítimas e 26.871 diagnósticos confirmados para o coronavírus.

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 769 vítimas nesta segunda-feira. Esse tipo de média leva em consideração dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas pela variações nos registros.

Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

O País vive uma nova alta de casos, internações e mortes. Na última semana, o mundo está em alerta para uma nova variação do vírus, que avança principalmente no Reino Unido. Países tomaram medidas para evitar a propagação da nova mutação.

O Brasil não deverá tomar nenhuma providência específica sobre os voos vindos do Reino Unido em função da possibilidade da propagação da nova mutação da covid, identificada em Londres e no sudeste da Inglaterra, segundo fontes do governo brasileiro.

Desde domingo, dia 20, uma série de países decidiu barrar passageiros que embarcariam em aeroportos do Reino Unido por causa da nova variante da covid, que, segundo o governo britânico, tem uma capacidade de propagação 70% superior àquela da cepa original. A variação do vírus se liga com mais facilidade às células humanas.

A Organização Mundial da Saúde disse que a situação “não está fora de controle”.