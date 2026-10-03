Alagoas: cenário acirrado persiste na última semana antes do pleito (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)
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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11h27.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 11h31.
JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB) chegam à véspera do primeiro turno separados por 1,45 ponto percentual na disputa pelo governo de Alagoas, segundo o Monitor Eleitoral da Inteligov em parceria com a EXAME. JHC aparece com 44,57% das intenções de voto no agregador, ante 43,12% de Renan Filho. O modelo reúne pesquisas eleitorais e atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme a metodologia e a data de realização.
Na véspera do primeiro turno, JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB) estão separados por 1,45 ponto na corrida pelo governo de Alagoas. Os dados são da última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.
Nos levantamentos de primeiro turno, JHC lidera numericamente desde o início da série histórica. Desta vez, apareceu com 44,57% das intenções de voto, mas caiu 1,17 ponto desde a medição da sexta-feira anterior, 25 de setembro.
Na sequência, Renan Filho registra 43,12%, um crescimento de 0,74 pp em uma semana. Este foi o melhor desempenho do candidato desde o começo da série histórica do agregador, em março de 2026.
Entre os demais candidatos, Lenilda Luna (UP) tem 0,58% das intenções de voto. Márcio Ferreira Jambo (Democrata) fecha a lista com 0,21%.
De acordo com o medidor de tendência do agregador, JHC tende a uma queda de 0,23 pp, enquanto o candidato do MDB tende a uma alta de 0,53 pp.
Veja os detalhes do Agregador aqui.
O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.
Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.
A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.
Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.
Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026, por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.
JHC (PSDB) aparece numericamente à frente no Monitor Eleitoral, com 44,57% das intenções de voto. Renan Filho (MDB) registra 43,12%. A diferença entre os dois é de 1,45 ponto percentual.
Na rodada divulgada em 2 de outubro, JHC aparece com 44,57%, enquanto Renan Filho registra 43,12%. Lenilda Luna (UP) tem 0,58%, e Márcio Ferreira Jambo (Democrata), 0,21%.
Em relação à medição de 25 de setembro, JHC passou a registrar 1,17 ponto percentual a menos no agregador. Renan Filho passou a marcar 0,74 ponto percentual a mais e atingiu seu maior percentual desde o início da série histórica, em março de 2026.
O Monitor Eleitoral é um agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME. O resultado não corresponde a uma média aritmética simples: o modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, que atribui pesos diferentes às pesquisas conforme critérios metodológicos e a data de realização.
Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral. Levantamentos realizados por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística. O modelo também reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade.
O medidor aponta tendência de queda de 0,23 ponto percentual para JHC e de alta de 0,53 ponto percentual para Renan Filho. A tendência é um indicador do modelo e não representa uma previsão do resultado da eleição.
Na consolidação realizada até 1.º de outubro de 2026, foram incorporadas 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.