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Agregador Inteligov/EXAME: JHC tem 44,57% e Renan Filho, 43,12%, no 1º turno em Alagoas

JHC caiu 1,17 pp, e Renan Filho cresceu 0,74 pp em uma semana. Candidatos estão separados por estão separados por 1,45 pp

Alagoas: cenário acirrado persiste na última semana antes do pleito (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

Alagoas: cenário acirrado persiste na última semana antes do pleito (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11h27.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 11h31.

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RESUMO ＋

JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB) chegam à véspera do primeiro turno separados por 1,45 ponto percentual na disputa pelo governo de Alagoas, segundo o Monitor Eleitoral da Inteligov em parceria com a EXAME. JHC aparece com 44,57% das intenções de voto no agregador, ante 43,12% de Renan Filho. O modelo reúne pesquisas eleitorais e atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme a metodologia e a data de realização.

Na véspera do primeiro turno, JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB) estão separados por 1,45 ponto na corrida pelo governo de Alagoas. Os dados são da última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.

Nos levantamentos de primeiro turno, JHC lidera numericamente desde o início da série histórica. Desta vez, apareceu com 44,57% das intenções de voto, mas caiu 1,17 ponto desde a medição da sexta-feira anterior, 25 de setembro.

Na sequência, Renan Filho registra 43,12%, um crescimento de 0,74 pp em uma semana. Este foi o melhor desempenho do candidato desde o começo da série histórica do agregador, em março de 2026.

Entre os demais candidatos, Lenilda Luna (UP) tem 0,58% das intenções de voto. Márcio Ferreira Jambo (Democrata) fecha a lista com 0,21%.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, JHC tende a uma queda de 0,23 pp, enquanto o candidato do MDB tende a uma alta de 0,53 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026, por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.

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Perguntas frequentes

Quem lidera a disputa pelo governo de Alagoas? ＋

JHC (PSDB) aparece numericamente à frente no Monitor Eleitoral, com 44,57% das intenções de voto. Renan Filho (MDB) registra 43,12%. A diferença entre os dois é de 1,45 ponto percentual.

Quanto JHC e Renan Filho têm no agregador? ＋

Na rodada divulgada em 2 de outubro, JHC aparece com 44,57%, enquanto Renan Filho registra 43,12%. Lenilda Luna (UP) tem 0,58%, e Márcio Ferreira Jambo (Democrata), 0,21%.

Como JHC e Renan Filho variaram na última semana? ＋

Em relação à medição de 25 de setembro, JHC passou a registrar 1,17 ponto percentual a menos no agregador. Renan Filho passou a marcar 0,74 ponto percentual a mais e atingiu seu maior percentual desde o início da série histórica, em março de 2026.

O que é o Monitor Eleitoral da Inteligov? ＋

O Monitor Eleitoral é um agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME. O resultado não corresponde a uma média aritmética simples: o modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, que atribui pesos diferentes às pesquisas conforme critérios metodológicos e a data de realização.

Como as pesquisas recebem pesos no agregador? ＋

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral. Levantamentos realizados por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística. O modelo também reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade.

O que indica o medidor de tendência do agregador? ＋

O medidor aponta tendência de queda de 0,23 ponto percentual para JHC e de alta de 0,53 ponto percentual para Renan Filho. A tendência é um indicador do modelo e não representa uma previsão do resultado da eleição.

Quantas pesquisas são consideradas pelo Monitor Eleitoral? ＋

Na consolidação realizada até 1.º de outubro de 2026, foram incorporadas 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.

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