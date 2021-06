Brasil tem 1.689 mortes por covid neste sábado; total chega a 472.531

O Brasil registrou 1.689 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste sábado, 5.

O País contabiliza 472.531 óbitos em decorrência da doença, sendo o segundo maior número mundial de vidas perdidas, atrás apenas dos Estados Unidos (593.961).

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 66.017 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 16.907.425 registros desde o início da pandemia.

Por essa métrica, o Brasil é o terceiro país mais afetado, atrás dos EUA (33.166.506) e da Índia (28.694.879).

Vacinados

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou na sexta-feira, 4, a 48.461.660, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 22,89% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 22.803.828, 10,77% dos habitantes.

No total, o País aplicou nesta sexta-feira, segundo dados fornecidos por 22 Estados, 807.430 doses, sendo 743.123 em pessoas que receberam a primeira dose e 64.307 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.

O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 31,87% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 13,63% da população recebeu a imunização completa.