Brasil tem 1.090 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 133 mil

O Brasil tem 133.207 óbitos e 4.384.299 casos confirmados de covid-19, segundo um levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta terça-feira, 15.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.090 vítimas e 34.755 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 813, uma redução de 7% em relação à média de 14 dias atrás. De acordo com especialistas, variações de até 15% para mais ou menos são consideradas estabilidade.

Pazuello toma posse como ministro da Saúde

Após ficar quatro meses no cargo de maneira interina, o general Eduardo Pazuello vai tomar posse como ministro da Saúde nesta quarta-feira, 16. A cerimônia está marcada para as 17 horas no salão nobre do Palácio do Planalto e deve contar com a presença do alto escalão do governo federal.

Vacina de Oxford vai ter mais 5.000 voluntários no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a inclusão de mais 5.000 voluntários brasileiros nos estudos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Originalmente, os testes no país contariam com 5.000 participantes, número ampliado para 10.000 após um pedido da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que coordena os estudos no Brasil, e aval da Anvisa.

Os testes ficaram interrompidos por quatro dias para que um comitê independente de especialistas avaliasse se a intercorrência tinha relação com a vacina. Ao final da análise, o grupo concluiu que os estudos poderiam ser continuados e tiveram autorização dos órgãos regulatórios do Reino Unido e do Brasil para a retomada.