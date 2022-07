Brasil supera a marca dos 33 milhões de casos e 674 mil mortes pelo coronavírus

O Brasil ultrapassou duas marcas alarmantes da pandemia nesta terça-feira, 12, quando chegou a mais de 674 mil vítimas e 33 milhões de casos. Nas últimas 24 horas, o País notificou 65.450 testes positivos e outros 352 óbitos da covid-19.

A média móvel de testes positivos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, chegou nesta terça a 56.350, representando um aumento de 1% em relação ao índice de exatas duas semanas atrás. Apesar da estabilidade, a taxa tem se mantido acima dos 50 mil casos diários desde o último dia 24. A última vez em que houve tantos registros por tanto tempo foi durante o fim do pico de transmissão da variante Ômicron.

Enquanto isso, a média diária de óbitos na última semana chegou a 239 e assim completa 15 dias seguidos com estabilidade acima de 200. No total, o Brasil tem 674.166 vítimas e 33.005.278 casos da doença.

São Paulo registrou 124 mortes e 9.759 novos casos nas últimas 24 horas, o maior total desta terça-feira. Os outros dois Estados que completam o ranking de maiores notificações para testes positivos são Minas Gerais, com 7,8 mil, e Goiás, com 7,6 mil. Apenas o Tocantins segue sem divulgar o balanço atualizado da pandemia.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, mais de 31,3 milhões de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados pouco mais de 64.048 novos casos e mais 344 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 33.004.555 testes positivos para a doença e 674.102 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Brasil tem 45,2% da população total imunizada com dose de reforço contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 12, a 179.331.700, o equivalente a 83,48% da população total. O índice retrocedeu em relação ao da véspera após a correção dos dados de primeiras aplicações no Amazonas, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte.

Entre os mais de 179 milhões de vacinados, 168 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 78,22% da população total. Este índice também foi reduzido em relação ao da véspera, após correções nos dados de segundas aplicações na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Nesta terça, o País registrou a aplicação de apenas 638 vacinas de dose única.

A dose de reforço foi aplicada em 97.239.036 brasileiros. A porcentagem de brasileiros com o reforço chegou a 45,26% da população total. Até o momento, 17,5 milhões receberam o reforço extra da quarta dose. Esse total também foi reduzido em relação ao registrado na véspera, dessa vez por correções nos dados de Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Considerando todas as retificações, o Brasil administrou apenas 386,2 mil doses contra a covid nesta terça.