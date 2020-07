Brasil registra 968 mortes por covid-19 e supera 1,8 milhão de casos

O Brasil tem 71.492 mortes e 1.840.812 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado neste sábado, 11 de julho.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que em 24 horas foram registrados 968 óbitos e 36.474 novas infecções.

O consórcio de veículos reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O Brasil é o segundo com mais casos e mortes de covid-19 no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos que registram mais de 3 milhões de infectados e mais de 134 mil vítimas, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Em todo o planeta já são mais de 12,6 milhões de pessoas contaminadas pelo SARS-CoV-2 e mais de 563 mil óbitos, de acordo com o Johns Hopkins.