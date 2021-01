Brasil registra 592 novas mortes por covid-19 e total atinge 217.037

O Brasil registrou neste domingo 592 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 217.037, informou o Ministério da Saúde neste sábado. Também foram notificados 28.323 novos casos de coronavírus no Brasil, com o total de infecções confirmadas atingindo 8.884.577, acrescentou a pasta.

Vale lembrar que o represamento de testes que normalmente ocorre durante o fim de semana tende a reduzir os registros de novos casos e mortes pela doença.

Hoje, o Brasil passa por um agravamento da pandemia e é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O país ainda é o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Grupos políticos dos mais diversos matizes fizeram manifestações neste fim e semana pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro em meio a evidências de problemas na gestão da Saúde em um momento crítico da pandemia, entre outros fatores.

Estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo atingiu neste domingo as marcas de 1.699.427 casos e 51.502 mortes.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 690.853 casos, mas o Rio de Janeiro aparece na segunda posição em termos de óbitos contabilizados, com 28.833 mortes.

O Brasil ainda possui, segundo a pasta, 7.653.770 pessoas recuperadas da covid-19 e 973.770 em tratamento.