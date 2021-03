Bolsonaro diz não ter problemas com presidente da Câmara

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não tem qualquer problema com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), depois de recebê-lo para um encontro fora da agenda, depois do duro discurso do deputado na véspera.

"Eu conversei hoje com o Lira, não tem problema entre nós. Zero problemas", disse Bolsonaro ao descer ao térreo do Palácio do Planalto para levar o presidente da Câmara até o carro. "Conversamos sobre muitas coisas, tá? E o que nós queremos, juntos, é buscar uma maneira de contratarmos mais vacinas."

O gesto foi feito para mostrar que não há problemas entre os dois depois do discurso em que Lira chegou a dizer que "os remédios políticos do Parlamento" para resolver crises são "conhecidos e são todos amargos; alguns, fatais".