Bolsonaro deve receber alta nos próximos dias, informa boletim médico

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, deve receber alta hospitalar nos próximos dias, segundo o boletim médico divulgado neste sábado, 3, do Hospital DF Star.

Bolsonaro foi levado ao hospital depois que sofreu uma obstrução intestinal no dia 11 de abril, decorrente do ataque com faca que sofreu em 2018. Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento. Ele deixou a UTI do hospital DF Star, em Brasília, na quarta-feira, 30 de abril, 17 dias após ter sido submetido a uma cirurgia na região abdominal.

Neste sábado, o ex-presidente se encontra internado em acompanhamento pós-operatório e segue estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada, conforme relatam os médicos.

O boletim ainda informa que permanece a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral, endovenosa. Além de intensificar a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. As visitas ainda são restritas.

“O organismo começa a aceitar bem a dieta pastosa, e hoje mesmo suspendi a alimentação pela veia (nutrição parenteral), passando a me alimentar só pela boca. Fase delicada para intensificação do funcionamento do sistema digestório que vai respondendo como esperado, assim como os soluços sendo controlados”, escreveu Jair Bolsonaro em uma publicação no X neste sábado.