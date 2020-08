Avó de Michelle Bolsonaro morre por complicações da covid-19

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, avó materna da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, morreu na madrugada desta quarta-feira, 12, por complicações causadas pela covid-19. Ela estava internada há 43 dias, segundo o governo do Distrito Federal.

A morte ocorreu na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A avó de Michelle estava na unidade desde a semana passada, quando deixou a UTI do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), com quadro considerável estável. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre a morte.

A avó de Michele vivia em uma casa simples, com a tia da primeira-dama, Maria de Fátima Firmo Ferreira. Ela morava em uma área precária de Ceilândia, a cerca de 35 quilômetros do Planalto. O local sofre com ruas esburacadas e falta de estrutura de saneamento básico. A reportagem do Estadão esteve na região em abril do ano passado.