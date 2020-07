Avião de pequeno porte cai na região do Aeroporto Campo de Marte, em SP

Um avião de pequeno porte caiu no final da tarde desta quarta-feira, 8 de julho, na zona norte da capital paulista, na região próxima ao Aeroporto Campo de Marte. Após a queda, a aeronave pegou fogo. Um corpo carbonizado foi retirado do local, que, segundo apurou o G1, seria do piloto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu na Avenida Braz Leme, na altura no número 1.315. Sete viaturas da corporação foram enviadas ao local para atender a ocorrência. No momento do acidente, várias pessoas caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida.

O piloto teria tentado um pouso de emergência em razão de uma pane no motor. Segundo as primeiras informações, apenas o piloto estava na aeronave e não resistiu à queda. Por sorte, ninguém foi atingido em solo.

Segundo a Infraero, o avião bimotor teria decolado de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e pousaria no Campo de Marte.

Compartilhamos um grave acidente aéreo ocorrido nas proximidades do Campo de Marte, no final da tarde; onde 8 viaturas prestam o atendimento com aproximadamente 24 homens do 2º Grupamento de Bombeiros. Ocorrência permanece em atendimento.

De acordo com a Aeronáutica, a aeronave acidentada tinha matrícula PR-OFI. Segundo o órgão, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a investigação inicial da ocorrência.

Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de matrícula PR-OFI é de propriedade de Renato Kazakevic. A aeronave é da fabricante Beech Aircraft, produzido em 1975, e contava com dois motores. Era registrada para executar serviço aéreo privado.