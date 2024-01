Até quando vai chover? Veja a previsão do tempo para esta semana

Depois de um final de semana com fortes chuvas em boa parte do país, o tempo deve permanecer fechado nos próximos dias. É o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a próxima semana.

Nesta segunda-feira, por exemplo, 10 estados continuam em alerta laranja para tempestades, e outros 11 no estágio amarelo, para chuvas fortes, até as 10h. São eles:

Alerta para tempestades

Acre;

Bahia;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

Amazonas;

Espírito Santo;

Pará;

e Rondônia.

Chuvas fortes

Distrito Federal;

Maranhão;

Paraná;

São Paulo;

Pernambuco;

Roraima;

Ceará;

Mato Grosso do Sul;

Piauí;

Santa Catarina e

Tocantins.

Além disso, Bahia e partes dos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo têm um alerta amarelo de chuvas que vai de hoje às 10h até a quarta-feira no mesmo horário.

"Entre os dias 23 e 31 de janeiro, a previsão indica volumes significativos de chuva, maiores que 80 milímetros, na porção central do País, devido a uma possível formação de canal de umidade com posicionamento mais ao norte do País, desde o Amazonas até áreas da Região Sudeste e centro-sul da Bahia. Na faixa norte do País, há previsão de pouca chuva", diz o Inmet.

O instituto prevê pancadas de chuvas localmente fortes que devem ultrapassar 90 mm ao longo da semana nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Já na região Sul, são esperados acumulados de chuvas maiores que 60 mm em alguns locais.

Para a região Norte são previstos volumes maiores que 90 mm no centro-sul do Pará e Tocantins. No Acre, centro-sul do Amazonas, nordeste do Pará, Amapá e Rondônia, são previstos menores acumulados e, na faixa norte da região, a previsão é de pouca chuva.

Na região Nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas que podem superar os 30 mm no Norte do Maranhão e Piauí. Na Bahia, Sul do Maranhão e Piauí, Sergipe, Alagoas e Pernambuco são previstos volumes expressivos superiores a 70 mm.