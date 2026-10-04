Apuração de senador no Mato Grosso: veja quem está na frente

Os eleitores do Mato Grosso vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Mato Grosso será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Mato Grosso?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO MATO GROSSO

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Mato Grosso

Beny Godoy (Agir) — 365

Coronel Darwin (Democrata) — 351

Fávaro (PSD) — 555

Galvan (Avante) — 700

Janaina Riva (MDB) — 150

Margareth Buzetti (PP) — 111

Mauro Mendes (União Brasil) — 444

Pedro Taques (PSB) — 400

Professor Nelson Ferreira (Agir) — 360

Zé Medeiros (PL) — 222