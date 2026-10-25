Apuração do 2º turno no Acre: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Acre vão às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar, e a votação ocorrerá das 6h às 15h, pelo horário local. A apuração dos votos será realizada pela Justiça Eleitoral, com divulgação dos resultados parciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Acre vão às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para o Acre, isso significa que a votação acontecerá entre 6h e 15h do horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Acre será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Acre?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Acre conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13