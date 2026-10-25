Apuração do 2º turno no Acre: veja o resultado para presidente em tempo real

Rio Acre (Arison Jardim/Secom/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h44.
Os eleitores do Acre vão às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar, e a votação ocorrerá das 6h às 15h, pelo horário local. A apuração dos votos será realizada pela Justiça Eleitoral, com divulgação dos resultados parciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os eleitores do Acre vão às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para o Acre, isso significa que a votação acontecerá entre 6h e 15h do horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração no Acre será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Acre conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. No Acre, devido à diferença de fuso horário, as urnas ficam abertas das 6h às 15h, pelo horário local.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial no Acre.
Segundo as informações apresentadas para a disputa presidencial de 2026, os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13.
A divulgação dos resultados ocorre após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília, o equivalente às 15h no Acre. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.
Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado do Acre mostra a preferência dos eleitores do estado, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.