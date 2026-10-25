Apuração do 2º turno em Natal: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores de Natal voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, Lula foi o candidato mais votado na capital, com 48.99% dos votos. A apuração será atualizada conforme a Justiça Eleitoral divulgar os resultados oficiais.

Os eleitores de Natal voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa nacional será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 45,16%.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. A apuração em Natal será acompanhada voto a voto, conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando em Natal?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Natal conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem venceu o primeiro turno em Natal?

No primeiro turno das eleições de 2026, Lula foi o candidato mais votado em Natal, com 48.99% dos votos, segundo dados do TSE. O resultado do segundo turno poderá confirmar ou alterar a preferência registrada na primeira votação.

Como está a disputa para governador?

No Rio Grande do Norte, a disputa pelo governo estadual será entre Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT). No primeiro turno, Allyson recebeu 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula teve 36,16%. Além de votar para presidente, os eleitores do estado também escolherão o governador no segundo turno. Os candidatos são Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos à Presidência da República são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13