Apuração de presidente no Rio de Janeiro: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h54.
Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar e acompanha a totalização dos votos divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Os eleitores do estado do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O Rio de Janeiro tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O estado é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil e terá seus votos contabilizados na apuração nacional.
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A votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados.
A apuração presidencial no Rio de Janeiro será atualizada em tempo real pela Justiça Eleitoral e pela cobertura da EXAME. Os eleitores poderão acompanhar a evolução dos votos recebidos por cada candidato.
A página de apuração apresenta os resultados conforme a transmissão dos dados pelo TSE. Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processados pela Justiça Eleitoral.
A eleição presidencial será definida pela soma dos votos válidos registrados em todo o território nacional.
Os eleitores do Rio de Janeiro poderão escolher entre os candidatos registrados para a Presidência da República nas eleições de 2026.
A lista de candidatos e números segue os registros informados para a disputa presidencial de 2026.
O Rio de Janeiro tem mais de 12 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
A apuração pode ser acompanhada pelo site do TSE e pela página de eleições da EXAME.
A divulgação começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.