Apuração de presidente no Rio de Janeiro: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

RESUMO ＋ Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar e acompanha a totalização dos votos divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Os eleitores do estado do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O Rio de Janeiro tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil e terá seus votos contabilizados na apuração nacional.

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A votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados.

A apuração presidencial no Rio de Janeiro será atualizada em tempo real pela Justiça Eleitoral e pela cobertura da EXAME. Os eleitores poderão acompanhar a evolução dos votos recebidos por cada candidato.

Quem está na frente no RJ?

A página de apuração apresenta os resultados conforme a transmissão dos dados pelo TSE. Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processados pela Justiça Eleitoral.

A eleição presidencial será definida pela soma dos votos válidos registrados em todo o território nacional.

Quem são os candidatos a presidente no Rio de Janeiro; veja o número

Os eleitores do Rio de Janeiro poderão escolher entre os candidatos registrados para a Presidência da República nas eleições de 2026.

Clariana Barão (DC) — número 27

Edmilson Costa (PCB) — número 21

Escritor Augusto Cury (Avante) — número 70

Flávio Bolsonaro (PL) — número 22

Hertz Dias (PSTU) — número 16

Leonardo Avalanche (PRTB) — número 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — número 13

Renan Santos (Missão) — número 14

Ronaldo Caiado (PSD) — número 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — número 29

Samara Martins (UP) — número 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — número 35

Zema (Novo) — número 40

A lista de candidatos e números segue os registros informados para a disputa presidencial de 2026.

Perguntas frequentes Quantos eleitores o Rio de Janeiro tem em 2026? ＋ O Rio de Janeiro tem mais de 12 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Onde acompanhar a apuração presidencial no RJ? ＋ A apuração pode ser acompanhada pelo site do TSE e pela página de eleições da EXAME. Que horas começa a divulgação dos votos? ＋ A divulgação começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília.