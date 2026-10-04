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Apuração de presidente no Rio de Janeiro: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Rio de Janeiro tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições 2026; estado acompanha disputa presidencial voto a voto

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h54.

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RESUMO ＋

Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar e acompanha a totalização dos votos divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Os eleitores do estado do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O Rio de Janeiro tem mais de 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil e terá seus votos contabilizados na apuração nacional.

Clique aqui para acompanhar a apuração das eleições 2026 em tempo real

A votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados.

A apuração presidencial no Rio de Janeiro será atualizada em tempo real pela Justiça Eleitoral e pela cobertura da EXAME. Os eleitores poderão acompanhar a evolução dos votos recebidos por cada candidato.

Quem está na frente no RJ?

A página de apuração apresenta os resultados conforme a transmissão dos dados pelo TSE. Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processados pela Justiça Eleitoral.

A eleição presidencial será definida pela soma dos votos válidos registrados em todo o território nacional.

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Quem são os candidatos a presidente no Rio de Janeiro; veja o número

Os eleitores do Rio de Janeiro poderão escolher entre os candidatos registrados para a Presidência da República nas eleições de 2026.

  • Clariana Barão (DC) — número 27
  • Edmilson Costa (PCB) — número 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — número 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — número 22
  • Hertz Dias (PSTU) — número 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — número 28
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — número 13
  • Renan Santos (Missão) — número 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — número 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — número 29
  • Samara Martins (UP) — número 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — número 35
  • Zema (Novo) — número 40

A lista de candidatos e números segue os registros informados para a disputa presidencial de 2026.

Perguntas frequentes

Quantos eleitores o Rio de Janeiro tem em 2026? ＋

O Rio de Janeiro tem mais de 12 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

Onde acompanhar a apuração presidencial no RJ? ＋

A apuração pode ser acompanhada pelo site do TSE e pela página de eleições da EXAME.

Que horas começa a divulgação dos votos? ＋

A divulgação começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

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