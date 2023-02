Após encontro com Lula, Biden anuncia intenção de entrar no Fundo Amazônia

Em comunicado conjunto após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 10, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou a intenção de entrar no Fundo Amazônia, que financia projetos de sustentabilidade com recursos de países ricos.

Apesar do comunicado não citar valores, o blog do G1 da jornalista Julia Duailib afirma que o aporte americano será de US$ 50 milhões, cerca de R$ 270 milhões.

"Como parte desses esforços, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia, e para alavancar investimentos nessa região muito importante", diz o comunicado. Antes do anúncio oficial, Lula, questionado por jornalistas, disse que Biden havia prometido entrar no fundo. “Senti muita vontade [de Biden]. O que posso afirmar é que ele vai participar do fundo amazônico”, declarou Lula. Segundo o presidente brasileiro, os Estados Unidos estão convencidos da necessidade de nações ricas financiarem empreendimentos em áreas florestais de países em desenvolvimento para a preservação do meio ambiente. “É preciso transformar a riqueza da nossa diversidade em algo que possa ser proveitoso para o povo brasileiro que mora na Amazônia”, comentou.