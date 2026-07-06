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Após 4 anos, Receita Federal abre novo concurso; veja data de edital

Governo autorizou 146 vagas para auditor-fiscal e analista tributário; edital deverá ser publicado em até seis meses

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 12h17.

O governo federal autorizou a realização de um novo concurso da Receita Federal com 146 vagas para os cargos de auditor-fiscal e analista tributário.

A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira, 3.

Ao todo, serão 116 vagas para analista tributário e 30 para auditor-fiscal. Agora, a Receita Federal deverá formar a comissão organizadora, contratar a banca responsável e publicar o edital em até seis meses, conforme determina a autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Depois da publicação do edital, a primeira prova só poderá ser aplicada após um intervalo mínimo de dois meses. A nomeação dos aprovados dependerá da homologação do resultado final e da autorização do governo para o preenchimento das vagas.

A mesma autorização também contemplou um novo concurso do Banco Central, com 170 vagas, totalizando 316 oportunidades abertas pelo governo federal.

Como serão distribuídas as vagas da Receita Federal

As 146 vagas autorizadas para a Receita Federal serão distribuídas entre dois cargos:

  • Analista Tributário: 116 vagas;
  • Auditor-Fiscal: 30 vagas.

Segundo a distribuição prevista na autorização, as vagas também serão destinadas às modalidades de ampla concorrência e às cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

O edital deverá ser publicado até janeiro de 2027. Caso o prazo de seis meses não seja cumprido, a autorização perderá a validade.

Quando foi o último concurso da Receita Federal?

O último concurso da Receita Federal foi realizado em 2022, com edital publicado em dezembro daquele ano e provas aplicadas em março de 2023. A seleção foi organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na ocasião, foram ofertadas 699 vagas de nível superior para auditor-fiscal e analista tributário, com remuneração inicial que chegava a R$ 21 mil. O concurso permaneceu válido até dezembro de 2025.

Ainda não há definição sobre qual banca será responsável pela nova seleção.

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