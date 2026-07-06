Após 4 anos, Receita Federal abre novo concurso; veja data de edital

Repórter
Publicado em 6 de julho de 2026 às 12h17.
O governo federal autorizou a realização de um novo concurso da Receita Federal com 146 vagas para os cargos de auditor-fiscal e analista tributário.
A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira, 3.
Ao todo, serão 116 vagas para analista tributário e 30 para auditor-fiscal. Agora, a Receita Federal deverá formar a comissão organizadora, contratar a banca responsável e publicar o edital em até seis meses, conforme determina a autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
Depois da publicação do edital, a primeira prova só poderá ser aplicada após um intervalo mínimo de dois meses. A nomeação dos aprovados dependerá da homologação do resultado final e da autorização do governo para o preenchimento das vagas.
A mesma autorização também contemplou um novo concurso do Banco Central, com 170 vagas, totalizando 316 oportunidades abertas pelo governo federal.
As 146 vagas autorizadas para a Receita Federal serão distribuídas entre dois cargos:
Segundo a distribuição prevista na autorização, as vagas também serão destinadas às modalidades de ampla concorrência e às cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.
O edital deverá ser publicado até janeiro de 2027. Caso o prazo de seis meses não seja cumprido, a autorização perderá a validade.
O último concurso da Receita Federal foi realizado em 2022, com edital publicado em dezembro daquele ano e provas aplicadas em março de 2023. A seleção foi organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Na ocasião, foram ofertadas 699 vagas de nível superior para auditor-fiscal e analista tributário, com remuneração inicial que chegava a R$ 21 mil. O concurso permaneceu válido até dezembro de 2025.
Ainda não há definição sobre qual banca será responsável pela nova seleção.