Aneel se reúne com concessionárias de energia de SP para avaliar abastecimento de energia do estado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) se reuniu no último domingo, 13, com concessionárias de distribuição e transmissão de energia para verificar e avaliar as ações de restabelecimento de energia no estado de São Paulo.

Na reunião que contou com o iretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa e representantes da Enel São Paulo, Neoenergia, EDP São Paulo, Energisa Sul-Sudeste, CPFL Piratininga, CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, ISA CTEEP e Eletrobras Sudeste, que abastecem as diversas regiões do estado, foram avaliados a capacidade de atendimento das empesas e dicustida a possibilidade de compartilhamento de equipes e infraestruturas entre as empresas para mitigar danos.

As ações definidas serão encaminhadas para conhecimento do Ministério de Minas e Energia (MME).

A ISA CTEEP, por exemplo, em alinhamento com orientação da ANEEL, disponibilizou parte de suas equipes para apoiar o sistema de distribuição de energia que teve sua rede afetada. O objetivo é contribuir para que o fornecimento de energia à população seja normalizado o mais rápido possível.

Em atendimento a orientação da ANEEL, a EDP São Paulo disponibilizou durante o fim de semana equipes para a Enel SP, como esforço coordenado para agilizar o reestabelecimento do fornecimento de energia aos consumidores da área metropolitana de São Paulo.

A Light do Rio de Janeiro, também atendendo solicitação da ANEEL, disponibilizou neste domingo, 26 profissionais, entre eletricistas, técnicos e supervisores, além de seis caminhões cesto aéreo (simples e duplo), uma caminhonete e quatro veículos leves, para suporte ao restabelecimento da energia elétrica em São Paulo.