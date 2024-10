Aneel convoca reunião com a Enel após 40 horas de falta de energia em SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou uma reunião com a Enel e demais empresas (Neoenergia, EDP, Energisa, CPFL, CTEEP e Furnas) que atendem São Paulo neste domingo, 13.

No encontro, que será às 18h, serão avaliados os cenários de atendimento em cada localidade e área de atuação, as ações até então tomadas e aquelas planejadas no curto prazo, as equipes mobilizadas, os recursos materiais e humanos disponíveis, inclusive com possibilidades de compartilhamento entre as empresas, e a previsão de restabelecimento.

Falta de energia

Mais de 40 horas após o vendaval de até 107km/h que atingiu a capital e a região metropolitana na última sexta-feira, 760 mil moradores da Grande São Paulo seguem sem luz neste domingo. Na capital, cerca de 496 mil casas estão sem energia. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís.

Além da capital, os municípios mais impactados neste momento são: Cotia, com 62 mil clientes sem energia, São Bernardo do Campo com 47 mil e Taboão da Serra com 44 mil.

Falta de água

Afalta de energia elétrica decorrente do temporal ocorrido na noite de sexta-feira ainda impacta o abastecimento de água em várias regiões da Grande São Paulo. Ao menos oito bairros da capital e quatro municípios seguem afetados, segundo nota divulgada pela Sabesp.