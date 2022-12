Alckmin: Lula tem dito que a primeira reunião de janeiro será com governadores

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) reiterou nesta quinta-feira a disposição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de marcar uma reunião em janeiro com todos os governadores do País.

"O presidente Lula tem dito que a primeira reunião que ele pretende fazer em janeiro será com os governadores. E foi uma boa ideia ter uma reunião com a pauta específica da educação", declarou o vice eleito durante encontro em Brasília com governadores promovido pela ONG Todos Pela Educação e pela Unesco.

Alckmin afirmou que o próximo governo vai cuidar da educação brasileira, assim como disse Lula na última terça-feira, 13. "Na PEC que está sendo discutida, tem R$ 12 bilhões para melhorar o orçamento na educação", lembrou o vice-presidente. A PEC da transição está travada na Câmara.

