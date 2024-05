Chuvas no RS: sobe para 56 o número de mortos; pelo menos 350 mil estão sem luz e 860 mil sem água

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.