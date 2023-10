Tempestade perfeita sopra oportunidade para Ag e Climate Tech na América Latina

Um famoso estudo de Bill Gross, do IdeaLab, ensina que o timing do mercado é o fator número um para determinar o sucesso de uma startup. E quando olhamos para o timing do mercado, este pode ser resumido em três componentes básicos: ímpeto econômico, tecnologias facilitadoras e aceitação cultural.

Alguns exemplos clássicos de sucesso que podem ser claramente associados a um excelente timing de mercado são a Airbnb, a Uber e a Netflix, todas fundadas durante um período de recessão econômica e que coincidiram com um forte crescimento das economias de partilha e gig.

É claro que outros fatores, como equipe e execução, tamanho e acesso ao mercado, além de modelos de negócios inovadores, são componentes críticos para o sucesso de uma startup, mas a diferença é que todos podem ser escolhidos ou determinados pelo fundador, enquanto o timing do mercado é um componente externo e não pode ser influenciado ou corrigido, pelo menos no curto prazo.

Se olharmos para a oportunidade em Ag e Climate Tech, podemos ver claramente que o momento perfeito do mercado é agora. Dois dos maiores desafios que o nosso planeta enfrenta hoje são a segurança alimentar e as mudanças climáticas. Existe um claro impulso econômico, além de tecnologias facilitadoras e aceitação cultural para melhorar a eficiência da nossa cadeia de abastecimento alimentar, criando ao mesmo tempo um impacto grande e mensurável nas alterações climáticas.

Hora certa, lugar certo

Tal como no caso do setor imobiliário, a localização também importa no mundo do Venture, ou seja, é preciso estar no lugar certo na hora certa. E quando olhamos especificamente para os setores agrícola e de tecnologia climática, a América Latina tem uma enorme vantagem “injusta” em relação a outras regiões do planeta.

Como produtor e exportador de produtos agrícolas, o Brasil e a América Latina têm uma vantagem natural em termos de terra disponível e sol o ano todo, permitindo colheitas duplas e até triplas, disponibilidade de mão de obra barata e uma série de outros fatores favoráveis ​. Mas talvez o mais importante, no caso das oportunidades de capital de risco, seja o fato da região estar assolada por ineficiências de mercado, proporcionando uma enorme oportunidade para a disrupção tecnológica.

Tempo de VC

Embora o atual clima de mercado não seja ideal para a angariação de fundos para startups, já que as elevadas taxas de juros atraíram capital para oportunidades de investimento menos arriscadas, o momento para os investidores nunca foi melhor.

Segundo o Relatório de avaliações do segundo trimestre de 2023 do Pitchbook, o mercado de risco dos EUA tornou-se o mais favorável ao investidor em quase uma década. Facilidade de acesso a negócios e melhores condições de investimento (permitindo aos investidores gerir melhor o risco negativo) são muito mais fáceis de negociar, o que significa que são cometidos menos erros em comparação com tempos de euforia.

Este é o forte impulso econômico para investir em startups, mas também existem importantes facilitadores tecnológicos, como a Inteligência Artificial, para uma melhor tomada de decisões, o blockchain para rastreabilidade e imagens geoespaciais e de satélite mais baratas para monitorização e medição remotas.

E, finalmente, a terceira peça do quebra-cabeça do timing: a aceitação cultural. Isto pendeu completamente a favor do aumento da eficiência e do impacto no espaço agrícola e climático. Tanto é verdade que o principal impulsionador do novo fundo AgriFood Tech do The Yield Lab Latam vem de investidores corporativos, como Nestlé, Grupo Bimbo e SQM, com fortes objetivos de impacto, ou de investidores institucionais, como o BID, GEF e o fundo Latam Impact. Nunca houve melhor momento para ser um investidor do AgriFood Tech Impact na América Latina.